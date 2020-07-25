ABD Temsilciler Meclisi komitesinden Elon Musk'ın 'teşvik paketi' yorumuna yanıt: Teşekkürler milyarder, fikrin not edildi

T24 Dış Haberler

ABD Temsilciler Meclisi Gelir Bulma Komitesi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın bir teşvik paketi daha çıkartılmasını istememesine esprili bir biçimde yanıt verdi.

Dünyanın en zengin insalarından olan Musk, dün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bence hükûmetin bir teşvik paketi daha çıkarması halkın çıkarına değil" yazmıştı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

Demokratların kontrolündeki komite, Musk'ın paylaşımını alıntılayarak, "Teşekkürler milyarder, fikrin not edildi" yazılı bir görsel paylaştı.

Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerini, birçok ülke gibi ABD de hissetti. Ülkede milyonlarca kişi işini kaybetti. Senato'daki Cumhuriyetçiler, geçen haftalarda bir teşvik paketi daha çıkartılmasını gündemine aldı.