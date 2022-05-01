ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve Demokrat Partili siyasetçilerden Kiev'e sürpriz ziyaret

ABD'nin Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, birkaç Demokrat siyasetçiyle birlikte Ukrayna’ya giderek Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin paylaştığı videoda, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Temsilciler Meclisi üyeleri Adam B. Schiff, Jim McGovern, Gregory W. Meeks ve Jason Crow’un Kiev sokaklarında yürüdüğü görüldü.

Pelosi, Zelenski’ye “Bu ziyareti size özgürlük mücadeleniz için teşekkür etmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Sizin mücadeleniz herkes için bir mücadele” dedi.

Pelosi ve ABD’li Demokrat siyasetçilerin ziyareti daha önce açıklanmamıştı. Zelenski, Twitter üzerinden yazdığı teşekkürde “Bağımsızlığımızı ve devletimizin toprak bütünlüğünü korumamıza yardımınız için teşekkürler” yazdı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş sürerken kuşatma altındaki Mariupol şehrinde sivillerin tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Cumartesi günü 20 kişilik kadınlar ve çocuklardan oluşan bir grup şehirden çıkabildi.