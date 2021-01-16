ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Baskına yardım ve yataklık eden Kongre üyeleri yargılanabilir

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ABD'nin yasama organı olan Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Kapitol Binası'na yapılan saldırıya "yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen" Kongre üyelerinin yargılanabileceğini ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, "Geçen hafta Kapitol'e yönelik kalkışma konusunda adaletin yerini bulması gerekiyor" dedi.

Pelosi, "Eğer Kongre'den birilerinin bu kalkışmaya yardımcı olduğu tespit edilirse; eğer suça yardım ve yataklık ettilerse yargılanmaları için Kongre dışında da süreç yargı süreci yürütülebilir" dedi.

Geçen günlerde Temsilciler Meclisi'nde New Jersey'yi temsil eden Demokrat Mikkie Sherrill, saldırıdan önceki günlerde bazı Kongre üyelerinin Kapitol Binası'nda gruplara "keşif turu yaptırdığını" iddia etmişti.

30'dan fazla Demokrat, bu "turların" incelenmesi için çağrıda bulundu.