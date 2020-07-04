ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi: Rusya istihbaratına ve savunma sektörüne yaptırım uygulanmalı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Afganistan'da ABD askerlerini öldürmesi için Taliban milislerin ödül parası önerdiği iddialarıyla ilgili bir brifinge katılan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya istihbaratına ve savunma sektörüne yaptırım uygulanması gerektiğin söyledi.

Brifingde konuşulanlar hakkında bir detay paylaşmayan Pelosi, Beyaz Saray'ın oyundan "sıyrılmaya çalıştığını" ifade etti. New York Times, olayı ortaya çıkardıktan sonra bir istihbarat yetkilisi, durumun daha önce "teyit edilemediği için" Başkan Donald Trump'a bildirilmediğini söylemişti.

ABD'nin yasama organı Kongre'nin Demokratların kontrolündeki alt kanadının başkanı Pelosi, daha önce meclisteki iki partinin de desteklediği bir yaptırım tasarısını Beyaz Saray'a gönderdiklerini ifade etti. Pelosi, Oval Ofis'in tasarıdan Rusya istihbaratına ve savunma sektörüne yaptırım uygulanması ile ilgili maddelerin çıkarılmasını istediğini söyledi.

Pelosi, bu yaptırım fikrinin tekrar gündeme gelmesi gerektiğini ve bahsi geçen kurumlara uygulanması gerektiğini ifade etti.

Reuters, Pelosi'nin hangi tasarıdan bahsettiğinin bilinmediğini ifade etti.