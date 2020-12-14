ABD, tekelcilikle suçladığı Facebook'a dava açtı

ABD'de 46 eyalet ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, ''tekelcilik ve rekabeti imkânsız hale getirmekle'' suçladığı sosyal medya devi Facebook'a iki dava açtı.

Davalarda Facebook, ''dijital pazardaki hakimiyetini kötüye kullanmak, tekelcilik ve rekabeti imkânsız hale getirmekle'' suçlanırken, sosyal medya devinin bölünmesi istendi.

New York Başsavcısı Letitia James ise yaptığı açıklamada, Facebook'u yaklaşık 10 yıldır, pazardaki hakimiyetini ve tekel gücünü kullanarak küçük rakiplerini ezme ve yarış dışı bırakmakla suçladı.



ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da rakiplerini satın alarak tekel oluşturduğu gerekçesiyle Facebook'un bölünmesi için ayrı bir dava açtı.



FTC'den yapılan açıklamada, Facebook'un 2012'de Instagram'ı, 2014'te ise mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı satın aldığının hatırlatılarak, şirketin yazılım geliştiricilere rekabeti engelleyici koşullarını empoze ettiği kaydedildi. Açıklamada, Facebook'un bu eylemlerinin “adil’’ olmadığı, rekabeti kısıtlayarak tüketicilere zarar verdiği ve reklam verenleri rekabetin faydalarından mahrum bıraktığı ifade edildi.





