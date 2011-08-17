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Dünya

ABD tek başına etkili olamaz WASHINGTON (A.A)

17 Ağustos 2011 00:36

-ABD tek başına etkili olamaz WASHINGTON (A.A) - 16.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın gitmesi gerektiğini söylemesi halinde, bunun tek başına etkili olmayacağını dile getirerek, "Eğer bunu Türkiye söylerse, Kral Abdullah söylerse, diğer insanlar söylerse, Esad rejimi bunu görmezden gelemez" dedi.  Clinton, Savunma Bakanı Leon Panetta ile birlikte Ulusal Savunma Üniversite'sinde katıldığı panelde Suriye konusundaki soruya yanıt verirken, Türkiye'nin, Suriye halkına karşı bombardımanı durdurması, şehirlerden askerlerini geri çekip kışlalara dönmesini sağlaması ve gerçek geçiş sürecine başlaması için Esad rejimi üzerindeki etkisini kullanmaya yoğun biçimde çalıştığını ve bunun da kayda değer olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını hatırlatan Clinton, bir soru üzerine "ABD'nin Esad'ın gitmesi gerektiğini söylemesi halinde, bunun tek başına çok etkili olmayacağını" dile getirerek, "Eğer bunu Türkiye söylerse, Kral Abdullah söylerse, diğer insanlar söylerse, Esad rejimi bunu görmezden gelemez. Bildiğiniz gibi geçmişten gelen problemler nedeniyle Suriye ile bizim çok ilişkimiz yok" dedi. Clinton, ayrıca, ABD olarak, diğer ülkelerin de katılmasını ümit ettikleri daha güçlü yaptırımlar yönünde çaba harcadıklarını söyledi.

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