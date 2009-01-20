ABD tarihine geçen siyahlar

ABD tarihinde siyahlar için kilometre taşları olan olayların kronolojisi şöyle:



1619 - Kuzey Amerika’da yerleşen İngiliz kolonileri, ilk siyah köleleri Afrika’dan Virginia’ya getirdi.



1793 - Çırçır makinasının icadı, Güney’de köle işgücüne olan istemi artırdı.



1808 - Yurtdışından ülkeye köle getirilmesi yasaklandı.



1861 - Güney’in ABD’den ayrılmasıyla konfederasyon kuruldu ve iç savaş başladı.



1863 - Başkan Abraham Lincoln “Azat Beyannamesi”ni yayımladı. Konfedere devletlerdeki tüm kölelerin özgürlüğünü ilan etti.



1865 - İç savaş sona erdi. Lincoln, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. ABD Anayasası’nın 13. maddesi köleliği yasakladı.



1868 - Anayasanın 14. maddesiyle, tüm Afrika kökenli ABD’lilere vatandaşlık hakkı verildi.



1870 - Siyah erkeklere oy kullanma hakkı verildi.



1896 - ABD Yüksek Mahkemesi, ırk ayrımının anayasayal olduğuna hükmetti.



1947 - Jackie Robinson, ABD Ulusal Beyzbol Ligi’nde oynayan ilk siyah oldu.



1948 - Başkan Harry S. Truman, ABD ordusunda ırk ayrımının kaldırılması talimatını verdi.



1954 - ABD Yüksek Mahkemesi, okullardaki ırk ayrımının anayasal olmadığına hükmetti.



1955 - Rosa Parks adlı kadın, Alabama’da otobüste yerini bir beyaza vermeyi reddetti. Tutuklanması, Martin Luther King öncülüğünde 1 yıl süren ve çok ses getiren bir boykotu beraberinde getirdi. Siyahler, 1 yıl boyunca otobüslere binmediler ve işlerine toplu halde yürüyerek gittiler.



1963 - Martin Luther King, Alabama’da insan hakları gösterileri sırasında tutuklandı ve hapse atıldı, aynı yıl Washington’da, ünlü “Bir Düşüm Var” (I Have a Dream) başlıklı konuşmasıyla siyahlerin özgürlük mücadelesini ateşledi.



1964 - Başkan Lyndon Johnson, İnsan Hakları Yasası’nı imzaladı. Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.



1965 - İnsan hakları savunucusu Malcolm X öldürüldü. Alabama’da insan hakları gösterileri şiddet kullanılarak bastırıldı. Oy Kullanma Hakkı Yasası, Kongre’den geçti.



1966 - Massachusetts eyaletinden Edward Brooke, iç savaşı izleyen yeniden yapılanma döneminden sonra seçilen ilk siyah senatör oldu.



1967 - Thurgood Marshall, ilk siyah yüksek mahkeme yargıcı olarak başkan Johnson tarafından atandı.



1968 - Martin Luther King, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde suikaste kurban gitti.



1990 - Douglas Wilder, Virginia Valisi seçilerek ülkenin ilk siyah valisi oldu.



Haziran 2008 - Illinois Senatörü Barack Obama, Demokrat Parti’nin başkan adayı seçildi.



4 Kasım 2008 - Barack Obama, rakibi Cumhuriyetçi Parti’nin adayı John McCain’i başkanlık yarışında geride bırakarak ABD’nin müstakbel başkanı seçildi.

