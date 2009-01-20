T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD tarihine geçen siyahlar

20 Ocak 2009 02:00

ABD tarihinde siyahlar için kilometre taşları olan olayların kronolojisi şöyle:

1619 - Kuzey Amerika’da yerleşen İngiliz kolonileri, ilk siyah köleleri Afrika’dan Virginia’ya getirdi.

1793 - Çırçır makinasının icadı, Güney’de köle işgücüne olan istemi artırdı.

1808 - Yurtdışından ülkeye köle getirilmesi yasaklandı.

1861 - Güney’in ABD’den ayrılmasıyla konfederasyon kuruldu ve iç savaş başladı.

1863 - Başkan Abraham Lincoln “Azat Beyannamesi”ni yayımladı. Konfedere devletlerdeki tüm kölelerin özgürlüğünü ilan etti.

1865 - İç savaş sona erdi. Lincoln, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. ABD Anayasası’nın 13. maddesi köleliği yasakladı.

1868 - Anayasanın 14. maddesiyle, tüm Afrika kökenli ABD’lilere vatandaşlık hakkı verildi.

1870 - Siyah erkeklere oy kullanma hakkı verildi.

1896 - ABD Yüksek Mahkemesi, ırk ayrımının anayasayal olduğuna hükmetti.

1947 - Jackie Robinson, ABD Ulusal Beyzbol Ligi’nde oynayan ilk siyah oldu.

1948 - Başkan Harry S. Truman, ABD ordusunda ırk ayrımının kaldırılması talimatını verdi.

1954 - ABD Yüksek Mahkemesi, okullardaki ırk ayrımının anayasal olmadığına hükmetti.

1955 - Rosa Parks adlı kadın, Alabama’da otobüste yerini bir beyaza vermeyi reddetti. Tutuklanması, Martin Luther King öncülüğünde 1 yıl süren ve çok ses getiren bir boykotu beraberinde getirdi. Siyahler, 1 yıl boyunca otobüslere binmediler ve işlerine toplu halde yürüyerek gittiler.

1963 - Martin Luther King, Alabama’da insan hakları gösterileri sırasında tutuklandı ve hapse atıldı, aynı yıl Washington’da, ünlü “Bir Düşüm Var” (I Have a Dream) başlıklı konuşmasıyla siyahlerin özgürlük mücadelesini ateşledi.

1964 - Başkan Lyndon Johnson, İnsan Hakları Yasası’nı imzaladı. Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.

1965 - İnsan hakları savunucusu Malcolm X öldürüldü. Alabama’da insan hakları gösterileri şiddet kullanılarak bastırıldı. Oy Kullanma Hakkı Yasası, Kongre’den geçti.

1966 - Massachusetts eyaletinden Edward Brooke, iç savaşı izleyen yeniden yapılanma döneminden sonra seçilen ilk siyah senatör oldu.

1967 - Thurgood Marshall, ilk siyah yüksek mahkeme yargıcı olarak başkan Johnson tarafından atandı.

1968 - Martin Luther King, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde suikaste kurban gitti.

1990 - Douglas Wilder, Virginia Valisi seçilerek ülkenin ilk siyah valisi oldu.

Haziran 2008 - Illinois Senatörü Barack Obama, Demokrat Parti’nin başkan adayı seçildi.

4 Kasım 2008 - Barack Obama, rakibi Cumhuriyetçi Parti’nin adayı John McCain’i başkanlık yarışında geride bırakarak ABD’nin müstakbel başkanı seçildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24