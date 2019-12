ABD, Taliban'dan şüpheleniyor

T24 - ABD Adalet Bakanı Eric Holder, New York kentindeki bombalı araçla saldırı girişiminin arkasında Pakistan Talibanı'nın bulunduğunu söyledi.





ABC televizyonunun "This Week" programında konuşan Holder, saldırının arkasında Pakistan Talibanı'nın olduğuna dair şimdi daha ileri kanıtlara sahip olduklarını ifade etti.





Holder, İslamabad hükümetinin, saldırının zanlısı Pakistan doğumlu Amerikan vatandaşı Faysal Şahzad'ın girişiminden haberdar olduğuna ilişkin bir iddialarının olmadığını da vurguladı.





New York'un Times Meydanında 1 Mayıs'ta patlayıcı yüklü bir arazi aracıyla saldırı girişiminde bulunduğu bildirilen 30 yaşındaki Şahzad, pazartesi günü uçakla ABD dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalanarak tutuklanmıştı.