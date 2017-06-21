ABD: Suudilerin hala gerekçe sunmamasına şaşırdık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ve ambargo uygulayan Suudi Arabistan ve diğer Arap devletlerinin bu kararlarının ardında yatan detayları sunmakta başarısız olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, salı günü yaptığı açıklamada Riyad'in krizdeki rolüyle ilgili Washington'ın hayal kırıklığına uğradığı mesajını vererek, taraflara aralarındaki farklılıkları çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Sözcü Nauert, "Ambargo başlayalı iki haftadan fazla zaman geçmişken Körfez devletlerinin Katar'a yönelttikleri iddialarla ilgili detayları Katar'a da kamuoyuna da hala açıklamamış olmalarını şaşırtıcı bulmaktayız" dedi. Nauert, zaman geçtikçe Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin faaliyetleriyle ilgili duyulan şüphenin de arttığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Katar'ın terörizme destek verdiği suçlamasının sorgulanması gerektiğini de gündeme getirerek, Körfez krizinin arkasında yatan gerekçenin bir siyasi anlaşmazlık da olabileceğine vurgu yaptı.

Sözcü, "Bu noktada akıllara şu soru geliyor: Bu eylemler gerçekten de bu ülkelerin Katar'ın terörizme verdiği sözde destekle ilgili duydukları endişelerle mi, yoksa Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler arasında uzun süredir kaynayan sorunlarla mı ilgili?" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkilerini eş zamanlı olarak kesme kararı almıştı. Türkiye anlaşmazlıkta Katar'a destek veriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ,BK