T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD: Suudilerin hala gerekçe sunmamasına şaşırdık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin Katar'a yönelttikleri suçlamaları hala açığa kavuşturmamış olmalarının kendilerini "şaşırttığını" söyledi.

21 Haziran 2017 02:32

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ve ambargo uygulayan Suudi Arabistan ve diğer Arap devletlerinin bu kararlarının ardında yatan detayları sunmakta başarısız olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, salı günü yaptığı açıklamada Riyad'in krizdeki rolüyle ilgili Washington'ın hayal kırıklığına uğradığı mesajını vererek, taraflara aralarındaki farklılıkları çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Sözcü Nauert, "Ambargo başlayalı iki haftadan fazla zaman geçmişken Körfez devletlerinin Katar'a yönelttikleri iddialarla ilgili detayları Katar'a da kamuoyuna da hala açıklamamış olmalarını şaşırtıcı bulmaktayız" dedi. Nauert, zaman geçtikçe Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin faaliyetleriyle ilgili duyulan şüphenin de arttığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Katar'ın terörizme destek verdiği suçlamasının sorgulanması gerektiğini de gündeme getirerek, Körfez krizinin arkasında yatan gerekçenin bir siyasi anlaşmazlık da olabileceğine vurgu yaptı.

Sözcü, "Bu noktada akıllara şu soru geliyor: Bu eylemler gerçekten de bu ülkelerin Katar'ın terörizme verdiği sözde destekle ilgili duydukları endişelerle mi, yoksa Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler arasında uzun süredir kaynayan sorunlarla mı ilgili?" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkilerini eş zamanlı olarak kesme kararı almıştı. Türkiye anlaşmazlıkta Katar'a destek veriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Dışişleri Bakanlığı KatarSuudi ArabistanArapKatarDışişleri Bakanlığı KatarDışişleri BakanlığıHeather NauertRiyadWashingtonNauertKörfezBirleşik Arap EmirlikleriKonseyiArabistan Birleşik Arap Emirlikleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24