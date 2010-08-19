-ABD SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATACAK LONDRA (A.A) - 18.08.2010 - ABD'nin, Suudi Arabistan'a 60 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığı bildirildi. Haberi veren Financial Times gazetesi, ABD tarihinin en büyük silah satışlarından biri olan bu anlaşmanın, ABD Kongresinden sorunsuz geçmesinin beklendiğini kaydetti. Satış 84 adet F-15 savaş uçağı ile Blackhawk ve Apache helikopterlerini de içeriyor. Satışın ABD Kongresinden geçmesi konusunda İsrail'den bir engelleme gelmesinin beklenmediği kaydedilen haberde, hem Suudi Arabistan'ın hem de İsrail'in İran tehdidinden kaygı duydukları, bu nedenle İsrail'in bu satış karşısında endişesiz olduğu ifade edildi. Öte yandan ABD yönetimi, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a, satılacak F-15'lerin "üstün teknolojilerle donatılmayacağı" konusunda güvence verdiği kaydedildi. Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'ın satın alacağı silahlar ile ilgili olarak İsrail'e detaylı bilgi aktarılacağı konusunda da bu ülkeye güvence verildiğini belirttiler. Öte yandan Suudi Arabistan'ın F-15'leri aldığı sırada İsrail'in de daha üstün olan F-35'lere sahip olması konusunda bu ülkeye teminat verildi. İsrailli bir yetkili, "İsrail'in askeri üstünlüğünün korunması konusunda ABD ile yapıcı bir müzakere süreci içerisindeyiz" diye konuştu. Satışla ilgili olarak Kongrede ön görüşmeler yapılıyor. ABD yönetiminin bu satışla ilgili olarak Kongreyi resmen bilgilendirmesinin ise en erken gelecek ay olabileceği kaydedildi. Bunun ardından Kongrede herhangi bir engelleme olması halinde, bunun kararının 30 gün içerisinde alınmış olması gerekecek.