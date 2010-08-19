T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATACAK LONDRA (A.A)

19 Ağustos 2010 02:09

-ABD SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATACAK  LONDRA (A.A) - 18.08.2010 - ABD'nin, Suudi Arabistan'a 60 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığı bildirildi. Haberi veren Financial Times gazetesi, ABD tarihinin en büyük silah satışlarından biri olan bu anlaşmanın, ABD Kongresinden sorunsuz geçmesinin beklendiğini kaydetti.  Satış 84 adet F-15 savaş uçağı ile Blackhawk ve Apache helikopterlerini de içeriyor. Satışın ABD Kongresinden geçmesi konusunda İsrail'den bir engelleme gelmesinin beklenmediği kaydedilen haberde, hem Suudi Arabistan'ın hem de İsrail'in İran tehdidinden kaygı duydukları, bu nedenle İsrail'in bu satış karşısında endişesiz olduğu ifade edildi.  Öte yandan ABD yönetimi, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'a, satılacak F-15'lerin "üstün teknolojilerle donatılmayacağı" konusunda güvence verdiği kaydedildi.  Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'ın satın alacağı silahlar ile ilgili olarak İsrail'e detaylı bilgi aktarılacağı konusunda da bu ülkeye güvence verildiğini belirttiler. Öte yandan Suudi Arabistan'ın F-15'leri aldığı sırada İsrail'in de daha üstün olan F-35'lere sahip olması konusunda bu ülkeye teminat verildi. İsrailli bir yetkili, "İsrail'in askeri üstünlüğünün korunması konusunda ABD ile yapıcı bir müzakere süreci içerisindeyiz" diye konuştu. Satışla ilgili olarak Kongrede ön görüşmeler yapılıyor. ABD yönetiminin bu satışla ilgili olarak Kongreyi resmen bilgilendirmesinin ise en erken gelecek ay olabileceği kaydedildi. Bunun ardından Kongrede herhangi bir engelleme olması halinde, bunun kararının 30 gün içerisinde alınmış olması gerekecek.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24