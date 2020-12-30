ABD, Suudi Arabistan'a 290 milyon dolar değerinde bomba satılmasına onay verdi

T24 Dış Haberler

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'a 290 milyon dolar değerinde bomba satılmasına onay verdi.

Dışişleri Bakanlığı, salı günü Suudi Arabistan'a GBU-39 cephanesi ve ilgili mühimmatların satılmasına onay verdiğini duyurdu. Aynı gün içinde Kuveyt'e 4 milyar dolar değerinde H-64E Apache helikopterleri, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin uçağı için 104 milyon dolar değerinde füze savunma sistemleri ve yine Mısıra'a 65.6 milyon dolar değerinde hedef alma ekipmanı satılmasına onay verildi.

Kararları eleştirenler, Kongre'nin tepkilerine rağmen onayların yine de aceleye getirildiğini söylüyor. Birçok uzman ve siyasetçi bu ülkelerin insan hakları ihlalleri konusundaki siciline dikkat çekti.

Öte yandan çarşamba günü New York merkezli bir düşünce kuruluşu, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Birleşik Arap Emirlikleri'ne 65.6 milyon dolar değerinde ileri teknoloji kullanan dron ve savaş uçağı satma teklifi nedeniyle dava açmayı planladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, satışların "ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenlik çıkarlarını dost ülkelerin güvenliğini artırarak desteklediğini" ifade etti. BAE özelinde "ülkenin İran'a karşı caydırıcı bir rol oynayabileceği" ifade edildi.