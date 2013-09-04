'ABD Suriye’yi vurursa, sadece İsrail'i değil Türkiye ve Ürdün'ü de vururuz'

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal el Mikdat, ABD'nin Suriye'ye bir operasyon düzenlemesi halinde Şam'ın sadece İsrail'i değil, Ürdün ve Türkiye'yi de vuracağını söyledi.

Mikdat, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, "Savaş bir kere başladı mı olacakları kimse kontrol edemez. Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırının bölgenin tamamında ve hatta ötesinde kesinlikle kaosa neden olacağına inanıyoruz" dedi.

Gazetenin muhabiri Sam Dagher'a Şam'daki ofisinde konuşan Mikdat, "Biz Amerikan halkını seviyoruz. Arap asıllı birçok Amerikalı var, bunların bir kısmı da Suriyeli. Biz ABD'yle savaş istemiyoruz" dedi.

Mikdat 2003-2006 yılları arasında Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak New York'ta yaşamıştı.