ABD Suriye'yi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump Suriye rejiminin kimyasal silahlı saldırı düzenlediği iddiasının ardından misilleme operasyonu düzenledi. Yerel saat ile 03.45 sularında başlayan operasyonda Esad rejiminin Humus yakınlarındaki hava üssüne Akdeniz'deki iki destroyerden isabet gücü yüksek 59 Tomahawk füzesi fırlatıldı. Böylece altı yıldır devam eden Suriye iç savaşında şimdiye kadar sadece terör milisi IŞİD'i hedef alan ABD ilk kez Suriye hükümet kuvvetlerine saldırmış oldu.

Washington'dan yapılan açıklamada Tomahawk'ların zehirli gaz saldırısının çıkış noktası olan El Şayrat hava üssünü vurduğu belirtildi.

Doğu Akdeniz'deki ‘USS Porter' ve ‘USS Ross' destroyerlerinden fırlatılan roketlerin hava üssünün pistleriyle üsteki savaş uçaklarını hedef aldığı açıklandı. Bombardımanın ne kadar tahribata yol açtığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Bombardımanın bir defaya mahsus mu olduğu, yoksa devam mı ettirileceği henüz açıklık kazanmadı. Başkan Donald Trump harekatla ilgili kısa demecinde, bombardımanın ‘ülkesinin milli güvenliği açısından temel önem taşıdığını' söyledi. Üssün bombalanmasına ‘kimyevi silahların yayılmasını önlemenin ABD'nin hayati milli menfaatleri açısından taşıdığı önemi' gerekçe gösteren Başkan Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ‘sinir gazı kullanarak çaresiz kadın, erkek ve çocukları derin acı vererek katletmekle' suçladı.

Tillerson: ‘Rusya yükümlülüklerini yerine getirmedi'

Başkan Trump bütün ‘medeni milletlere' çağrıda bulunarak Suriye'de dökülen kanın durdurulmasını istedi. Salı günü İdlib vilayetindeki Han Şeyhun'a yapılan kimyevi silah saldırısında en az 86 sivilin öldüğü bildirilmiş ve Türkiye'de yaralılar üzerinde yapılan incelemelerde zehirli gaz tespit edilmişti. Suriye rejimi kimyasal silah kullandığı iddiasını reddederken, Esad rejiminin müttefiki Rusya, hava saldırısında muhaliflere ait bir kimyasal silah deposunun isabet aldığı açıklaması yapmıştı.

ABD Dışişleri bakanı Rex Tillerson roket saldırısının ardından Rusya'ya ağır ithamda bulundu. Tillerson Rusya'nın sorumluluğunun gereklerini yerine getirmediğini belirterek, "Rusya Suriye'deki kimyevi silahları bulup imha etme taahhüdünde bulunmuştu” dedi. ABD Dışişleri Bakanı, bombardımandan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasta bulunmadıklarını söyledi. Rex Tillerson ‘bombardımanın, Başkan Trump'un kırmızı çizgiler aşıldığı takdirde harekete geçmekte kararlı olduğunu gösterdiğini ve Tomahawk saldırısının ‘şartlarla orantılı' olduğunu belirtti.

Rusya'nın tepkisi merak ediliyor

Saldırıyı izleyen ilk saatlerde, 2015 yılının Eylül ayından bu yana Esad rejimini destekleyen Rusya'dan resmi tepki gelmedi. ABD Savunma Bakanlığı bombardımanın Moskova'ya bildirildiğini ve onay istenmediğini duyurdu. Savunma Bakanlığı sözcüsü bombardımana hedef olan hava üssünde Rus askerlerinin de bulunduğunu söyledi. Sözcü üsteki Rus ve Suriyeli askeri personelin hayati riskini asgariye indirmek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Rusya hükümeti daha önceki açıklamalarında, ‘ABD'nin Suriye hükümet kuvvetlerine saldırmasının olumsuz sonuçlara yol açacağı' hususunda uyarıda bulunmuştu.

Suriye hükümeti, zehirli gaz kullandığı suçlamasını geri çevirmiş, Rusya da Han Şeyhun'daki zehirli gaz deposunun Suriye hükümet kuvvetlerinin saldırısı sırasında isabet aldığını öne sürmüştü.

Başkan Donald Trump Florida'da buluştuğu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bombardıman hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Gece saatlerinde hava üssüne yapılan roket saldırısı Trump'un Suriye anlaşmazlığındaki tutumunu 180 derece değiştirmesi anlamına geliyor. Yüzlerce sivilin ölümüne yol açan 2013 yılının ağustos ayındaki yoğun kimyevi silah saldırısından sonra Donald Trump selefi Barack Obama'yı Esad rejimine misillemede bulunulmaması hususunda uyarmıştı.

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DW, dpa, afp/AG, BK