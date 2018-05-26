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Dünya

ABD, Suriye'yi çatışmasızlık bölgesinde operasyon yapmasına karşı uyardı

"ABD, ihlallere yanıt olarak gereken kararlı tedbirler alacak"

26 Mayıs 2018 18:37

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısında bulunan gerilimi azaltma bölgesinde olası operasyonla ilgili haberlerden endişe duyduklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Nauert, "Esad rejiminin Suriye’nin güneybatısında, ABD, Ürdün ve Rusya Federasyonu’nun geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığı gerilimi azaltma bölgesi sınırları içinde yaklaşan operasyonun söz konusu olduğunu" söyledi.

ABD’nin "ihlallere yanıt olarak gereken kararlı tedbirler alacağını" dile getiren Nauert, “Suriye rejimini, çatışmanın büyümesine yol açabilecek ve ateşkesi tehdit altına koyacak her türlü eylemlere karşı uyarıyoruz” diye konuştu.

Rusya, Ürdün ve ABD’nin vardığı anlaşmayla Suriye’nin güneybatısındaki Dera’da gerilimi azaltma bölgesi oluşturulmuştu.

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