ABD Suriye'ye 250 asker daha gönderecek



ABD Başkanı Barack Obama, Almanya'da katıldığı Hannover Sanayi Fuarı'nda ABD'nin IŞİD'le mücadele amacıyla Suriye'ye 250 asker göndereceği haberlerini doğruladı. Obama askerlerin karadan müdahaleye katılmayacağını, sadece IŞİD'in püskürtülebilmesi için yerel güçlere destek vereceğini açıkladı.

Avrupa'dan IŞİD'le mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesini isteyen Obama, Avrupa'nın güvenlik konusunda 'ihmalkar' davrandığı eleştirisinde bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes de Almanya'nın Hannover kentinde basına açıklamada bulundu. Rhodes, Suriye gönderilecek 250 dolayında askeri personelin IŞİD'le mücadele eden yerel müttefiklere destek sağlayacağını söyledi.

'Başarılı uygulamayı geliştiriyoruz'

ABD Ordusu'nun başarılı uygulamaları daha da geliştirdiğine dikkat çeken Rhodes, daha önce gönderilen ekiplerin ılımlı muhaliflerin eğitiminde başarı sağladığını söyledi. Rhodes, "Elbette özel kuvvetler muharip birlikleridir. Çatışmaya girebilirler. Ama öyle bir görevleri yok" dedi.

50 ABD özel harekat görevlisi geçen yıl muhalifleri eğitmek üzere Suriye'ye yollanmıştı. Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre bu sayı 300'e çıkacak. Yollanacak ek personel de çoğunlukla özel harekat uzmanları ve destek unsurlarından oluşacak.

ABD'li personel cephe yakınlarında faaliyet göstermekle birlikte çatışmalara katılmayacak. Ana görevi, kuzeydoğuda Sünni Arapları Kürt birlikleriyle birlikte terör örgütü IŞİD'e karşı çatışmalarda eğitmek olacak.

Musul ve Rakka operasyonuna hazırlık

ABD'li güvenlik çevreleri karara "mevcut kazanımları korumak ve yenilerini elde etmek" amacını gerekçe gösteriyor. Bunlar arasında terör örgütü IŞİD'in başkent ilan ettiği Rakka'nın ele geçirilmesi de bulunuyor.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, geçen hafta yaptığı açıklamada, 217 askeri personel ve 8 Apaçi helikopteri gönderileceğini duyurmuştu. Bu ülkedeki ABD askerleri de IŞİD'e karşı Iraklı askerleri eğitiyor. ABD'li askerlerin Musul ve Rakka'yı IŞİD'den kurtarma operasyonuna destek vereceği tahmin ediliyor.