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Dünya
Deutsche Welle

ABD Suriyeli mülteci alacak

ABD, 2016 yılında 5 bin ile 8 bin arasında Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etmeye hazırlanıyor.

25 Ağustos 2015 13:11

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin gelecek yıl sayıları 5 bin ile 8
bin arasında değişen Suriyeli mülteci kabul etmeyi planladığını açıkladı. Sözcü,
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından kendilerine sunulan 15 bin
kişilik sığınmacı listesinin  incelendiğini belirtti. Kirby, ABD'nin bu sene içerisinde de
bin ila 2 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeyi planladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin en fazla Suriyeli kabul eden ve
Suriyelilerin güvenli bölgelerdeki ikametini mali açıdan destekleyen ülkeler arasında
olduğunu belirtti. Kirby, ABD'nin 2011 yılından bu yana Suriyeli mülteciler için 3,5
milyar dolar mali yardım yaptığını ve Suriyelilerin yeniden evlerine dönebilmesi için
Suriye'deki siyasi değişikliği desteklediğini de söyledi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanmaların
başladığı 2011 yılından bu yana 4 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi komşu ülkelere sığındı.
ABD'nin de aralarında bulunduğu Batılı ülkeler, yeterince Suriyeliye mülteci statüsü
vermemekle ve ülkeye yasal yollardan mülteci kabul etmedikleri gerekçesiyle
eleştiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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