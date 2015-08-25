ABD Suriyeli mülteci alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin gelecek yıl sayıları 5 bin ile 8

bin arasında değişen Suriyeli mülteci kabul etmeyi planladığını açıkladı. Sözcü,

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından kendilerine sunulan 15 bin

kişilik sığınmacı listesinin incelendiğini belirtti. Kirby, ABD'nin bu sene içerisinde de

bin ila 2 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeyi planladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin en fazla Suriyeli kabul eden ve

Suriyelilerin güvenli bölgelerdeki ikametini mali açıdan destekleyen ülkeler arasında

olduğunu belirtti. Kirby, ABD'nin 2011 yılından bu yana Suriyeli mülteciler için 3,5

milyar dolar mali yardım yaptığını ve Suriyelilerin yeniden evlerine dönebilmesi için

Suriye'deki siyasi değişikliği desteklediğini de söyledi.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Suriye'de Esad rejimine karşı ayaklanmaların

başladığı 2011 yılından bu yana 4 milyon Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Suriyelilerin büyük bir kısmı Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi komşu ülkelere sığındı.

ABD'nin de aralarında bulunduğu Batılı ülkeler, yeterince Suriyeliye mülteci statüsü

vermemekle ve ülkeye yasal yollardan mülteci kabul etmedikleri gerekçesiyle

eleştiriliyor.