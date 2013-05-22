ABD, Suriyeli muhaliflere silah yardımını onayladı

Komite Başkanı Demokrat Robert Menendez ile Cumhuriyetçi Bob Corker tarafından sunulan tasarı, komitede 3’e karşı 15 oyla kabul edildi.

Suriye’de 2 yıldır devam eden çatışmalar süresince ABD Kongre üyelerinin onayladığı bu türden ilk askeri adım niteliği taşıyan tasarının şimdi Senato Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

"Suriye’nin Geçiş Sürecine Destek" adlı tasarı, ABD hükümetince kapsamlı bir inceleme sürecinden geçen Suriyeli muhalif gruplara sınırlı ölçüde silah ve silah dışı yardım ve askeri eğitimin verilmesi, Esed rejimine silah ve petrol ürünleri satışına yaptırımlar getirilmesi, Suriye halkına insani yardımlar sağlanması ve Esad sonrası bir Suriye için planlamaların yapılmasını içeriyor.

"Suriyeli silahlı muhalif gruplara, silahlar, askeri eğitim ve silah dışı malzeme sağlama" yetkisi tanıyan tasarıda, "ABD hükümetince kapsamlı bir inceleme sürecinden geçen, insan hakları, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi konularında belirli kriterleri karşılayan grupların, bu yardımlara hak kazanabileceği" belirtiliyor.

ABD Kongresi’nin bazı üyeleri, Başkan Barack Obama’ya, Suriyeli muhaliflere yardım için daha fazla adım atması yönünde baskı yapıyor. Bununla birlikte, Kongre’deki her iki partiye mensup üyelerden, Suriyeli muhaliflere silah sağlanmasının, bu silahların El Kaide ile bağlantılı olanlar da dahil "yanlış ellere" ulaşması riskine dair endişeler de dile getiriliyor.

Tasarının Kongre’den geçmesi için önce Senato Genel Kurulu’nda, daha sonra da Temsilciler Meclisi’nde onaylanması gerekiyor ancak cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde, Suriyeli muhaliflerin silahlandırılmasına yönelik isteğin daha az olduğu biliniyor. Bu nedenle tasarının Kongre’den geçip geçmeyeceği ve imza için Başkan Obama’nın masasına gelip gelmeyeceği şu an için belirsiz.