T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD Suriyeli isyancıları destekleme programını bitirdi

ABD Başkanı Donald Trump Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı savaşan isyancıları destekleme programının sona erdiğini açıkladı. Trump programı "tehlikeli, büyük ve savurgan" olarak niteledi.

25 Temmuz 2017 14:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması Washington Post gazetesinde yer alan bir haberin ardından geldi. Gazetedeki haberde Başkan Trump'ın Suriye stratejisinin merkezini Rusya ile işbirliğinin oluşturacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Amazon Washington Post Esad'a karşı savaşan Suriyeli isyancılara büyük, tehlikeli ve savurgan ödemelerimi sona erdirmemle ilgili verileri uydurdu."

Washington Post gazetesinde 19 Temmuz'da yayımlanan haberle ilgili olarak ABD'li yetkililer Başkan Trump'ın Rusya ile çalışma ilişkilerini tekrar kurmaya çalıştığını aktardı. Haberde görüşlerine yer verilen isimsiz yetkililer "ABD ve taraftarlarının Suriye'nin merkez ve güney bölgelerinin büyük bir bölümünü Esad kontrolüne vereceğini" belirtiyor. Bunun karşılığında ise Rusya'nın ABD ve müttefiklerinin IŞİD'e karşı operasyonlarına karışmayacakları aktarılıyor.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders programın kesilmesiyle ilgili konuşmayı reddetti ancak konunun Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme esnasında gündeme gelip gelmediğini bilmediğini söyledi.

Obama zamanında başladı

Suriye'de Cumhurbaşkanı Esad'a karşı isyancı grupları destekleme programı ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde 2013 yılında başlamıştı. Program kapsamında binlerce hükümet karşıtı savaşçı eğitilip silahlandırılmıştı. Ancak ABD'nin programa bağlılığı isyancıların Esad'ı devirmesi konusunda şüphelerin artması ve dikkatin Suriye ve Irak'ta güçlenen IŞİD'e karşı mücadeleye yönlenmesiyle azalmıştı.

Programa destek geçen yıl isyancıların Halep'te ellerinde bulunan bazı bölgeleri Esad'ı destekleyen Rusya'nın saldırıları sonrası kaybetmesiyle de iyice azalmıştı. ABDli yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada bazı Esad karşıtı güçlerin ABD'nin desteklediği gruplara katılabileceği açıklamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald Trump Suriye Cumhurbaşkanı Beşar EsadBaşkanı Donald TrumpWashington PostBaşkan Trump SuriyeRusyaBaşkanı Trump TwitterWashington Post EsadSuriyeliPostTemmuzABDBaşkan Trump RusyaSuriyeEsadRusya ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24