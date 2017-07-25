ABD Suriyeli isyancıları destekleme programını bitirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması Washington Post gazetesinde yer alan bir haberin ardından geldi. Gazetedeki haberde Başkan Trump'ın Suriye stratejisinin merkezini Rusya ile işbirliğinin oluşturacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Amazon Washington Post Esad'a karşı savaşan Suriyeli isyancılara büyük, tehlikeli ve savurgan ödemelerimi sona erdirmemle ilgili verileri uydurdu."

Washington Post gazetesinde 19 Temmuz'da yayımlanan haberle ilgili olarak ABD'li yetkililer Başkan Trump'ın Rusya ile çalışma ilişkilerini tekrar kurmaya çalıştığını aktardı. Haberde görüşlerine yer verilen isimsiz yetkililer "ABD ve taraftarlarının Suriye'nin merkez ve güney bölgelerinin büyük bir bölümünü Esad kontrolüne vereceğini" belirtiyor. Bunun karşılığında ise Rusya'nın ABD ve müttefiklerinin IŞİD'e karşı operasyonlarına karışmayacakları aktarılıyor.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders programın kesilmesiyle ilgili konuşmayı reddetti ancak konunun Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme esnasında gündeme gelip gelmediğini bilmediğini söyledi.

Obama zamanında başladı

Suriye'de Cumhurbaşkanı Esad'a karşı isyancı grupları destekleme programı ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde 2013 yılında başlamıştı. Program kapsamında binlerce hükümet karşıtı savaşçı eğitilip silahlandırılmıştı. Ancak ABD'nin programa bağlılığı isyancıların Esad'ı devirmesi konusunda şüphelerin artması ve dikkatin Suriye ve Irak'ta güçlenen IŞİD'e karşı mücadeleye yönlenmesiyle azalmıştı.

Programa destek geçen yıl isyancıların Halep'te ellerinde bulunan bazı bölgeleri Esad'ı destekleyen Rusya'nın saldırıları sonrası kaybetmesiyle de iyice azalmıştı. ABDli yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada bazı Esad karşıtı güçlerin ABD'nin desteklediği gruplara katılabileceği açıklamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP/SSB/BÖ