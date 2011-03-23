-ABD, SURİYE'DEKİ ŞİDDETİ KINADI WASHİNGTON/SAN SALVADOR (A.A) - 23.03.2011 - ABD, hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde güvenlik güçlerinin sivillere yönelik şiddetini kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığının sözcüsü Mark Toner, Suriye hükümetinin şiddet kullanımı, tehdit ve keyfi tutuklamalarından endişe duyulduğunu belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama, Kudüs'teki bombalı saldırıyı kınadı. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, bir kişinin öldüğü Kudüs'teki saldırı ile Gazze'den son günlerde düzenlenen roket ve havan topu saldırılarını kınadığını ifade etti. Başsağlığı dileyen Obama, terörün hiçbir haklı gerekçesinin olmadığını vurguladı. Obama, taraflara itidal çağrısında da bulundu.