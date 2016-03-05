ABD: Suriye'de Kürtler için özerklik istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, Suriye’de çatışmaların sonlandırılması anlaşmasının ardından, ülkenin bütünlüğünü sağlayacak bir yönetimin iktidara gelmesi gerektiğini, Kürtler için özerk ya da yarı özerk bir bölge oluşturulmasını istemediklerini belirtti. Kirby, kendisine yöneltilen “ Suriyeli Kürtler federal sisteme geçilmesini istediklerini söylediler, ABD bunu destekliyor mu?” sorusuna verdiği yanıtta, “Eğer bana Kürtler için özerk bir bölge isteyip istemediğimizi soruyorsanız bunun yanıtı hayır. Suriye’de federal devlet konusundaki görüşlerimizi birçok kez dile getirdik, yine söyleyeceğim. Bugüne kadar yapılan açıklamalarda ve bildirgelerde de vurgulandığı gibi, biz birleşik, bütün ve mezhep ayırımı gözetmeyen bir Suriye’ye inanıyoruz. Bu duruşumuzda bir değişiklik yok” dedi.

DHA’nın haberine göre, Kirby, sorunun yinelenmesi üzerine, “Eğer bana Kürtler için yarı özerk alanlar oluşturulmasına destek verip vermeyeceğimizi soruyorsanız yanıt hayır. Biz birleşik, bütün ve mezhep ayırımı gözetmeyen bir Suriye’ye inanıyoruz. Siyah beyaz kadar net bu" diye konuştu.

“Esad'ın gelecekte yeri yok”

Suriye’de çatışmaların azaldığına da değinen Kirby, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan Mistura’nın, “Esad kalsa da gitse de, Suriye’de iktidarın Suriyelilerin oylarıyla kurulması gerektiği” açıklaması ile ilgili olarak, “Bu düşünceye katılıyor musunuz” sorusunu da “Bu konudaki tutumumuz çok net. Esad’ın, Suriye’nin geleceğinde bir yeri olduğunu düşünmüyoruz. Suriye’de, içinde Esad’ın bulunmadığı bir hükümetin kurulmasını istiyoruz” diye yanıtladı.

John Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, “Türkiye’den gün boyunca kamyonlarla Suriyeli militanlara silah taşındığı” iddiaları ile ilgili soruyu da, “Ben bu yorumları görmedim. Daha önce de dediğim gibi, ben bu kürsüde, burada operasyonel tartışmalara girmekten kaçınıyorum. Açıkçası, Suriye sınırı ile ilgili endişelerimiz süregelmekte. Politik bir süreç yoluyla, iç savaşın çözülmesini istememizin nedenlerinden biri de bu. Birleşik, bütün bir Suriye, halkının Şam’da yaşayabileceği bir Suriye. Güvenlik güçleri yönlerini kapsayacak biçimde, hükümetin bazı kurumlarını koruyabilirseniz, böylece bu sınır sorunları da ele alınabilir. Sorunuz konusunda özel bir değerlendirmem yok. Ancak, genel olarak IŞİD gibi grupların, sınırı kullanmaları konusunda endişemiz sürüyor” diye yanıtladı.