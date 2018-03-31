T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

ABD Suriye yardım fonlarını dondurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekiliyoruz açıklamasının ardından ülkedeki yeniden yapılandırma faaliyetleri için ayrılan 200 milyon dolarlık yardım fonunu dondurdu.

31 Mart 2018 17:18

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Perşembe günü ülkesinin Suriye'deki güçlerini çekeceğini açıklamasının ardından bugün de yedi yıldır iç savaşın devam ettiği ülkedeki yeniden yapılandırma çalışmaları için ayrılan 200 milyon dolarlık yardım fonunu dondurma kararı aldı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD Başkanı, görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözünü verdiği yardım fonuyla ilgili bir haber okuduktan sonra böyle bir karar verdi. Eski Dışişleri Bakanı, söz konusu ödeneği IŞİD'e karşı mücadele koalisyonu kapsamında Şubat ayında Kuveyt'teki temasları sırasında açıklamıştı.

Ancak Tillerson Mart ayında Trump'ın attığı bir tweet ile görevden alınmış, yerine ABD istihbarat servisi CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirileceği ilan edilmişti. Trump'ın bugünkü açıklaması aynı zamanda Tillerson'ın resmen görevden ayrıldığı 31 Mart gününe denk geliyor.

Suriye konusunda ikilik

Reuters haber ajansına göre Beyaz Saray'dan iki yetkili Wall Street Journal haberini doğrulayarak, Washington'ın Suriye'de gelecekte alacağı rolün yeniden değerlendirilmesi aşamasında bu fonların dondurulduğunu kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklama da Başkan'ın yönlendirmesi ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın, yardım miktarını ve bu yardımların en iyi şekilde nasıl değerlendirileceğini sürekli olarak yeniden değerlendirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı'nın Perşembe günkü "Suriye'den çekileceğiz" açıklaması üzerine Beyaz Saray'dan gizlilik kaydıyla Reuters haber ajansına konuşan iki hükümet yetkilisi, Trump'ın sözlerini doğrulamış ancak Suriye ile ilgili yorumunun danışmanlarıyla yaptığı fikir alışverişinin bir yansıması olduğunu, militanlar yenilgiye uğratıldıktan sonra Amerikan birliklerinin çekilmesi gerektiği düşüncesini "sesli olarak belirttiğini" söylemişti.

IŞİD varlığını devam ettiriyor

IŞİD'e karşı mücadele kapsamında yaklaşık 2 bin ABD askeri Suriye'nin doğusunda konuşlanmış durumda.

ABD Savunma Bakanlığı'na göre silahlı grup Suriye'deki topraklarının yaklaşık yüzde 98'ini kaybetmiş olmasına karşın halen tamamen yenilgiye uğratılmış değil. Pentagon, bölge tamamen IŞİD unsurlarından temizlenmezse örgütün kaybettiği toprakları yeniden kazanabileceği görüşünde.

DW,AFP,rtr/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald Trump SuriyeBirleşik Devletleri Başkanı Donald Trump PerşembeSuriyeStreet JournalABD BaşkanıDışişleri Bakanı Rex TillersonDışişleri BakanıIŞİDKuveytTillerson MartTrumpABDCIA Başkanı Mike

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24