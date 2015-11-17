ABD: Suriye sınırında Türkiye'yle operasyona başlıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "Suriye’nin kuzey sınırının yüzde 75’inin Türkiye’nin kendi çabalarıyla güvenceye aldığını belirtip, 'Kalan 98 kilometrelik kısmı Türklerle birlikte biz bir operasyona girerek kapatacağız" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, G20 Zirvesi’nin kapanışında yaptığı konuşmada IŞİD tehdidine karşı Suriye'ye çok sayıda Amerikan askeri konuşlandırmanın "hata" olacağını söylemişti. Hatta Obama, ABD’nin IŞİD’e karşı politikasını eleştiren sorulardan sıkılmış ve “yeni bir soru” olup olmadığını sormuştu.

Obama, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının sık sık gündeme getirdiği Suriye'de güvenli bölge uygulamasını "verimsiz" gördüğünü de söylemişti.

CNN International'a konuşan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Suriye’nin kuzey sınırının yüzde 75’inin Türkiye’nin kendi çabalarıyla güvenceye aldığını belirtip, 'Kalan 98 kilometrelik kısmı Türklerle birlikte biz bir operasyona girerek kapatacağız" dedi.

Kerry’nin kast ettiği “operasyonun” detayları henüz belli olmasa da, Türkiye’nin sınır güvenliğini artırma çabaları yaz aylarından beri yoğunluk kazanmıştı.

Astsubay Yalçın Nane’nin 23 Temmuz’da Kilis sınırında IŞİD militanlarınca şehit edilmesinin ertesi günü Türk savaş uçakları Suriye’deki IŞİD hedeflerini vurdu. Hemen ardından Türkiye-Suriye sınırına yüzlerce kilometre hendek kazıldı, yer yer duvar örüldü, aydınlatma ve yol ıslahı çalışmalarıyla sınır güvenliği güçlendirildi.

Gözlem balonları, İHA’lar ve kameralarla izlenmeye başlayan sınırın özellikle Hatay ve çevresinden geçen dağlık-ormanlık bölümünü kontrol etmenin zor olduğu belirtiliyor. Bu bölgede sınırın bir kısmı rejim, bir kısmı Kürt, bir kısmı Özgür Suriye Ordusu kontrolünde. Sınırın IŞİD kontrolündeki bölgeler nispeten düzlük alanlarda bulunsa da, çatışma riski daha da yüksek.

Kerry’nin açıklaması, Suriye krizini bitirmek için Viyana’da yapılan barış görüşmelerinde, geçiş takvimi üzerinde uzlaşılmasının ardından geldi. IŞİD’in üstlendiği katliamları kınamak için dün Paris’e giden Kerry, Suriye’de “büyük bir geçişe sadece birkaç hafta kaldığını” söyledi.