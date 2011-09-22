-ABD, Suriye Merkez Bankası Başkanına vize vermedi ŞAM (A.A) - 22.09.2011 - ABD, Suriye Merkez Bankası Başkanı Edib Mayele'ye vize vermedi. Mayele, AFP'ye yaptığı açıklamada, 23-25 Eylül'de Washington'da yapılacak Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantısına katılmak için yaptığı vize başvurusunun dün reddedildiğini belirtti. Şam'daki ABD Büyükelçiliği'nin gerekçe belirtmediğini ifade eden Mayele, kararı eleştirdi. Öte yandan Suriye'de internetteki sosyal paylaşım sitesi facebook'tan yarın için demokrasi yanlısı gösteri çağrıları yapılıyor. İnternetteki "2011 Suriye devrimi" sayfasından göstericiler "muhalif birlik" sloganıyla çağrıda bulundu.