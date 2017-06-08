T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD, Suriye güçlerini bir kez daha vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları, El Tanf bölgesindeki Suriye güçlerini vurdu

08 Haziran 2017 23:42

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesinde üçüncü kez Suriye güçlerini vurduğunu bildirdi.

Pentagon yetkilisi, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonuna bağlı uçakların Suriye güçlerine El Tanf bölgesinde üçüncü bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bu saldırının daha büyük çaplı olduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Koalisyon, ilki 18 Mayıs'ta, ikincisi de 6 Haziran'da olmak üzere "ayrışma bölgesinde" bulunan güçlere bugüne kadar iki saldırı düzenlemişti. Pentagon'un söz konusu saldırıyla ilgili kısa süre içinde basın toplantısı yapması ve detayları paylaşması bekleniyor.

 

ETİKETLER

koalisyonabdsavaşuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24