ABD, Suriye güçlerini bir kez daha vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesinde üçüncü kez Suriye güçlerini vurduğunu bildirdi.

Pentagon yetkilisi, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonuna bağlı uçakların Suriye güçlerine El Tanf bölgesinde üçüncü bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bu saldırının daha büyük çaplı olduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Koalisyon, ilki 18 Mayıs'ta, ikincisi de 6 Haziran'da olmak üzere "ayrışma bölgesinde" bulunan güçlere bugüne kadar iki saldırı düzenlemişti. Pentagon'un söz konusu saldırıyla ilgili kısa süre içinde basın toplantısı yapması ve detayları paylaşması bekleniyor.