ABD: Suriye Demokratik Güçleri’yle çalışmaya devam edeceğiz

Ülkesinin gelecek sene de Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmaya devam edeceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, verilen askeri desteğin seviyesinde ise düzenlemelere gidileceğini söyledi.

Hürriyet’in Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel’in haberine göre, 2017 yılının değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenleyen McGurk, ABD’nin SDG’ye giden silahlar konusunda Türkiye’ye karşı her zaman çok şeffaf olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Ankara’nın Rakka savaşı öncesinde Washington’a önerdiği seçeneğe üstü kapalı değinen ve ülkesinin SDG tercihi sayesinde tek bir asker bile kaybetmediğini kaydeden McGurk, "Diğer seçenek on binlerce Amerikan askerinin sahada olmasını gerektirecekti ki biz artık bu modele dönmek istemiyoruz"dedi.

"Rakka’da SDG’den 400 savaşçı öldü, hiç Amerikan askeri kaybetmedik"

IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi’nin yaptığı açıklamalar şöyle:

-Rakka’yı gerçekleştirebilmek için mümkün olan bütün seçenekleri inceledik. Başkan Trump’a birkaç seçenek sunuldu. Başkanın kararı olan ortağımız Suriye Demokratik Güçleri’ni kullanmak gerçekten de en elverişli seçenekti. Bunun birkaç sebebi var. Diğer seçenek on binlerce Amerikan askerinin sahada olmasını gerektirecekti ki biz artık bu modele dönmek istemiyoruz. Biliyorsunuz Rakka savaşı 6 Haziran’da başladı. Çok zor, sokak sokak devam eden çatışmalar yaşandı. SDG’den 400 savaşçı öldü, 700 savaşçı yaralandı. Bu savaşta hiç Amerikan askeri kaybetmedik.

"Gönderilen silahlar konusunda Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduk"

-Rakka çok kuvvetli bir şehir savaşı olacaktı bunun için Başkan'ın kararı gerekti. Çünkü çok sınırlı da olsa bu savaş için silah göndermemiz gerekecekti, ki bu konuda NATO müttefikimiz Türkiye’ye karşı çok şeffaf olduk. Ama sonuçta Rakka’ya gideceksek bu kararın alınması gerekiyordu ve alındı. Bugün artık operasyonun ana aşaması tamamlandığı için gönderdiğimiz askeri desteğin seviyesinde düzenlemeler yapılacak.

-Yerel güçlerle çalışmak için Suriye’de kalmayı sürdüreceğiz. Eğitmekte olduğumuz Rakka’nın iç güvenlik gücü, Suriye Demokratik Güçleri ile çalışmaya devam etmemizi sağlayacak bir güç. Ancak yıllar geçtikçe kampanya başlarken verdiğimiz desteğin biçiminde yeni düzenlemeler olacaktır. Bu çok olağan bir durum. Zaten plan her zaman buydu ve Rakka kararı öncesinde bunu Türklere söyledik. Bu önümüzdeki yıl da bir şekilde devam edecek.

“Yerel aktörlerle çalışmayı sürdüreceğiz

-Suriye’de kalmaya devam ettiğimiz sürece yerel aktörlerle çalışmayı sürdüreceğiz. Yerel halkın kendi yaşadıkları bölgelerde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bunu yaparken de Türkiye ile tam bir şeffaflık içinde olmaya devam edeceğiz.

"IŞİD’le ciddi çatışmalar devam ediyor, şampanya patlatmaya başlamadık"

- Suriye içinde küçük ceplerde IŞİD’le ciddi çatışmalar devam ediyor. Bu iş henüz bitmiş değil. 2017 yılında önemli başarı kaydetmiş olsak da bu konuda çalışan kimse şampanya patlatmaya başladığımızı söyleyemez. Hala çok yolumuz var. Suriye’de sahada muhtemelen hala aylar sürecek operasyonlar olacak. Sadece geçen hafta koalisyon 31 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda üst düzey IŞİD yöneticileri öldürüldü.

"Cenevre’ye paralel tamamen başka bir süreci kesinlikle desteklemeyiz"

- Suriye’deki aktörleri bir araya getireceği söylenen Soçi toplantısı için Ruslarla görüşüyoruz. Önce kasımda yapılacak dendi, sonra aralık dendi, şimdi ocak hatta şubat deniyor. Rusya bize Soçi’nin doğrudan Cenevre’ye katkı sağlayacak bir şey olacağını söylüyor. Eğer öyleyse nihayetinde Cenevre sürecine katkı sağlayabilir. Ancak biz şunu kesinlikle desteklemeyiz; Cenevre’ye paralel tamamen başka bir süreç. Bu tür bir sürecin meşruiyeti de olmaz. Siyasi uzlaşmanın yapılacağı yer Cenevre. Bu sadece ABD’nin politikası değil Rusların da kabul ettiği bir şey. Dolayısıyla Soçi meselesinin nereye varacağını bekleyip görmek gerekecek.

"İranlıların garantör olduğu her şeye gerçek bir şüpheyle bakıyoruz"

- İranlıların garantör olduğu her şeye gerçek bir şüpheyle baktığımızı da söylemek isterim. Astana sürecine katılmamamızın sebebi de bu tür bir inandırıcılık sorunu olmasıydı.

- Suriye’deki iç savaşın anayasal bir reform süreci sonunda BM’nin gözetiminde yapılacak seçimlerle sona erdirilmesini istiyoruz ve bunun için Ruslarla görüşüyoruz. Geçen ocak ayında IŞİD’in sözde halifeliği sonlandırılmadan ve şiddet seviyesi düşmeden nasıl siyasi bir süreç yaşanabileceğini kestirmek güçtü. O nedenle de 2017’de sözde halifeliği bitirmeye odaklandık. Bu sayede artık Cenevre’de daha anlamlı siyasi sürecin koşulları yaratılmış oldu. BM Temsilcisi Staffan de Mistura bu hafta Washington’daydı. Kendisiyle bir sonraki adımları konuştuk. 2018’deki odağımız bu olacak.