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Dünya

ABD 'sosyalizm'i arıyor

Ekonomik krizdeki ABD'de Merriam-Webster sözlüğünün internet sayfasında bu yıl en çok aranan 3'üncü kelime 'sosyalizm' oldu

02 Aralık 2008 02:00

ABD'de Merriam-Webster sözlüğünün internet sayfasında bu yıl en çok aranan kelimeler, Amerikalıların kriz ve başkanlık seçimi dönemindeki endişelerini yansıtıyor.

Sözlükte en çok tıklanan kelime "bailout" (kurtarma planı) olurken, "vet" (tahkik etmek) fiili ikinci, sosyalizm ise üçüncü sırada yer aldı.

Sözlüğü yayınlayan şirketin bir yetkilisi, Kongre'nin kabul ettiği geniş kurtarma planını tanımlamak için kullanılan "bailout" kelimesinin en fazla okunan sözlük maddesi olduğunu bildirdi.

Listede ikinci sırayı alan "vet" fiili, bir göreve talip adayın tecrübe ve niteliklerine atıfta bulunuyor.

Üçüncü sırada gelen sosyalizme tıklamalar ise özellikle eylülden sonra Amerikan şirketleri krize girince fazlasıyla arttı.

Banka kurtarma planına karşı çıkan çevreler, Maliye Bakanı Henry Paulson'u sosyalistlikle suçlamıştı. Cumhuriyetçiler de seçim kampanyasında seçmeni Barack Obama'dan uzaklaştırabilmek için sosyalizme müracaat etmişti.

Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain'in kendisi için kullandığı "maverick" (başına buyruk savaşçı) sıfatı ise en çok tıklanan dördüncü kelime oldu.

Webster'in internet sözlüğü saniyede 10 kez tıklanıyor.

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