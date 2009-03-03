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Ekonomi

ABD, sorunlu varlıklar için yeni plan hazırlıyor

ABD'de Obama hükümeti, bankalardaki sorunlu varlıkları satın almaya yönelik bir plan üzerinde çalışıyor.

03 Mart 2009 02:00

ABD'de Obama hükümeti, bankalardaki sorunlu varlıkları satın almaya yönelik bir plan üzerinde çalışıyor.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre Obama yönetimi, birden çok yatırım fonu kurularak takipteki kredilerin ve diğer sorunlu varlıkların bankalardan alınması yönünde bir uygulamayı değerlendiriyor.

Yatırım fonları, bankaların bilançolarından sorunlu varlıkları alacak olan ve ABD yönetimi tarafından özel- kamu finansman ortaklığı olarak adlandırılan yapının içinde yer alacak. Habere göre, ortaklığın nihai yapısı hakkında bir karara varılmış değil, ancak öne çıkan fikirlerden birinin özel yatırım yöneticilerinin ayrı ayrı fon gruplarını yönetmesi olduğu belirtiliyor.

Gazeteye göre yatırım yöneticileri, fonlara belirli miktarda sermaye koyacaklar ve ek finansman devlet tarafından sağlanacak. Fonların kâr veya zararına devlet de ortak alacak.

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