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ABD: Silahsız malzeme geçsin

Muharip güçlerini Irak'tan çeken ABD, Türkiye'den silahsız teknik malzeme geçişi konusunda resmen talepte bulundu.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Muharip güçlerini Irak'tan çeken ABD, Türkiye'den silahsız teknik malzeme geçişi konusunda resmen talepte bulundu. Dışişleri Bakanlığı bu talebe sıcak bakıldığını açıkladı.


Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Selçuk Ünal, ilk basın toplantısında ABD’den Irak'tan çekilme sürecinde gelen taleplere ilişkin soruları yanıtladı.


"Silahlı malzemenin silahlı askerlerin geçişi konusunda gelmiş bir talep yok" diyen Sözcü Ünal, silahsız teknik malzeme geçişi konusunda talep geldiğini söyledi. Ünal, bu talebe sıcak bakıldığını ifade etti.


Selçuk Ünal, ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen'ın Türkiye ziyaretinin tanışma ziyareti olduğunu kaydetti.


Ünal, "Özel bir gündem ya da özel bir talep gündemde değil" dedi.


ABD Genelkurmay Başkanı Mullen, akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile bir araya gelecek.

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