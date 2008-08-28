ABD silahlarına havaalanında el konuldu

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD birliklerine ait silahlara, tamir edilmek üzere gönderildikleri ABD'den yurda geri getirilirken, evrak eksikliği nedeniyle Adana Havalimanı'nda el konuldu.



İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Wing Komutanlığına ait, aralarında uzun namlulu silahların da bulunduğu çeşitli silahlar, bakım sürelerinin dolması nedeniyle tamir ve onarım için ABD'ye gönderildi.



Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verilerek yurt dışına çıkarılan silahlar, ABD Hava Kuvvetlerinde bakım ve onarım yapıldıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildi.



Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı olarak Adana Havalimanı'na gelen 12 ABD askerinin silahları gümrükten geçirme taleplerine gümrük müdürlüğü ve havalimanı polis ekipleri izin vermedi.



Silahlara, yurda girmesi için gereken izin belgelerinde eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi üzerine el konuldu.



Adana Valisi İlhan Atış, yaptığı açıklamada, İncirlik Hava Üssü'nde kullanılan, buradan tamir için yurt dışına çıkarılan silahların yurda geri getirilmesi sırasında sorun yaşandığını belirtti.



Sorunun evrak eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Vali Atış, “Türkiye'ye silahla girebilmeleri için gerekli belgelere sahip olmaları gerekir. Ancak evrakta noksanlık olmuş. Bu konu, havalimanında ABD askerlerine bildirilmiş, onlar kendi komutanlarına, polis ve gümrük görevlilerimiz ise yetkililere konuyu aktarmış. Evraktaki eksikliğin giderilmesi için bekliyoruz. Bu süreçte, muhtelif silahlar Adana Gümrük Müdürlüğü'nde bekletiliyor” dedi.



Atış, havalimanında silahlara el konulması sırasında Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile ABD askerleri arasında gerginlik yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.









