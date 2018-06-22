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Dünya

ABD Senatosu'ndan yeni F-35 hamlesi

Madde kabul edilirse ve Türkiye S-400 alırsa, F-35 satışı engellenecek

22 Haziran 2018 17:09

ABD Senatosu bir tasarısına Türkiye'nin F-35 almasını engelleyecek madde koydurdu. Madde kabul edilirse ve Türkiye S-400 alırsa, F-35 satışı engellenecek.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, senato Alt Komisyonu yeni bir harcama yasa tasarısına Türkiye'nin F-35 uçaklarını almasını engelleyecek bir madde getirdi.

Tasarıya, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi maddesi eklendi.

Değişiklik önerisi, 2019 Mali Yılı Dış Operasyonlar ve Bağlantılı Programlar Yasası'na dahil edildi. Komisyonun kabul ettiği öneri yasalaşırsa, Türkiye'nin Ruslardan S-400 satın aldığı taktirde F-35'lerin satışı ve teslimatı engellenecek.

Askeri harcama tasarısının yasalaşması için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor. 

 

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