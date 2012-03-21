ABD Senatosu'nda yeni Ermeni tasarısı

T24 - ABD Senatosu'nda 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen bir tasarı sunuldu. Tasarıda ABD'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması isteniyor.

Ermeni lobisinin güçlü destekçilerinden Demokrat Parti New Jersey Senatörü Robert Menendez ve Cumhuriyetçi Parti Illinois Senatörü Mark Kirk tarafından sunulan 399 sayılı tasarıda, ABD yönetimine 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması çağrısında bulunuluyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne sevk edilmek üzere sunulan tasarının, burada görüşülüp kabul edilmesi halinde Senato Genel Kurulu'nun gündemine getirilmesi söz konusu olacak. Ancak karar tasarısının, kabul edilse bile bağlayıcı özelliği bulunmuyor.

ABD'deki Ermeni sitelerine göre, tasarının imzacıları arasında 2000 yılındaki ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Joseph Lieberman'ın yanı sıra, senatörler Barbara Boxer, Michael Bennet, Dianne Feinstein, Carl Levin, Jack Reed ve Sheldon Whitehouse da yer alıyor.

Tasarıyı sunan senatörlerden Robert Menendez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının "tarihi bir gerçek" olduğunu savundu. Tasarıda imzası olan diğer senatör Mark Kirk de, "Tasarının, ABD'nin insan hakları konusundaki ahlaki liderliğini güçlendirdiği"ni öne sürdü.

Benzer bir tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'ne geçtiğimiz yıl haziran ayında sunulmuştu.