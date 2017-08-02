ABD Senatosu Wray'in FBI başkanlığını onayladı

ABD Senatosu, Christopher Wray'ın Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başkanlığına getirilmesini oy çoğunluğuyla onayladı. 50 yaşındaki Wray, 5'e karşı 92 oyla FBI başkanlığına seçildi. Wray'in selefi James Comey mayıs ayında Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

Christopher Wray, FBI'ın bağımsızlığının tartışıldığı gergin bir dönemde teşkilatın başkanı oldu. Comey'i azleden Başkan Trump kanunlara aykırı olarak Rusya skandalına müdahale ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Comey, Senato komisyonuna verdiği ifadede Donald Trump'un Rusya soruşturması nedeniyle kendisine baskı yaptığını açıklamıştı.

Comey'in görevden ayrılmasından sonra eski FBI Başkanı Robert Mueller özel savcılığa atanmıştı. Trump'un ekibi başkanlık seçim kampanyası sırasında Demokrat aday Hillary Clinton aleyhine Rusya ile yasak işbirliği yapmakla suçlanıyor.

Wray üç hafta önce Senato komisyonuna yaptığı açıklamalar sırasında partiler üstü çalışacağını ve emniyet teşkilatının bağımsızlığını savunacağını söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın üst düzey görevlileri arasında yer alan Wray, George W. Bush'un başkanlık döneminde 11 Eylül saldırılarından sonra başlatılan terör ile mücadelenin koordine edilmesinde görev almıştı. Bu görevi sırasında FBI ile sıkı işbirliği yapan Wray son olarak bir özel hukuk bürosunda çalışıyordu.

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DW/AFP/Reuters/AG/HS