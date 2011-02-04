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Dünya

ABD SENATOSU MISIR TASARISINI ONAYLADI WASHINGTON (A.A)

04 Şubat 2011 08:11

-ABD SENATOSU MISIR TASARISINI ONAYLADI WASHINGTON (A.A) - 04.02.2011 - ABD Senatosu, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i iktidarı geçici bir hükümete devretmeye çağıran karar tasarısını onayladı. Kongre'deki etkili isimlerden olan, Cumhuriyetçi Senatör John McCain ve Demokrat Senatör John Kerry tarafından hazırlanan tasarı, Senato'da sesli oylama yöntemiyle kabul edildi. Bağlayıcılığı olmayan kararda, Mübarek'e, "demokratik bir siyasi sisteme düzenli ve barışçıl geçişi" derhal başlatması çağrısında bulunuluyor.  Kararda, bunun, bu yıl özgür ve adil seçimlerin yapılabilmesi için gerekli reformların hayata geçirilmesi amacıyla "Mısır'daki muhalefet liderleri, sivil toplum ve orduyla koordinasyon halinde, iktidarın kapsayıcı bir geçici hükümete devredilmesini" de içermesi gerektiği belirtiliyor. Kerry, Senato oturumunda yaptığı açıklamada, Mısır yönetiminin "birkaç gün içinde" geçici hükümetin kurulması yönünde harekete geçmesi gerektiğini söyledi. McCain de Mısır'da katliamın ortaya çıkmasına yönelik endişeleri dile getirdi ve Mısır ordusunun ülkede en çok saygı duyulan kurum olduğunu, ancak "gerçek bir uzlaştırıcı" olarak davranmadığı müddetçe, halkı aleyhine döndürme riskinin bulunduğunu ifade etti.

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