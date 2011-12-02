ABD Senatosu İran'a 'petrol yaptırımı'nı onayladı

T24 -

'AB petrol ambargosuna doğru ilerliyor'



Obama'nın çekinceleri var

Yüz evet oyuna karşı sıfır hayır oyunun çıktığı oylama sonrasında çıkan kararın, söz konusu yaptırıma mesafeli olduğu bilinen Barrack Obama tarafından onaylanması gerekiyor.ABD tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan İran'a karşı mali yaptırımlar, İranlı bankalarla ticaret yapılmasını yasaklıyor ancak bu yasak İran Merkez Bankası'nı kapsamıyordu. İran Merkez Bankası, İran'dan petrol satın alan ülkelerin muhattap oldukları İranlı mali kurumların başında geliyor.Öte yandan Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının dünkü toplantısında petrol ambargosu olasılığına doğru sınırlı da olsa bir adım atıldığını haberinde duyurmuş. Haberde, petrol sektöründen üst düzey yöneticilerin ifadelerine dayandırılarak, Ocak ayında gerçekleşecek bir sonraki AB dışişleri bakanlığı zirvesinde İran'dan petrol alımının durdurulması yaptırımının onaylanabileceği söylenmiş.Yetkililerin, başta Yunanistan olmak üzere petrol ihtiyacını İran'dan karşılayan güney Avrupa ülkelerinin amborgoya karşı itirazlarını yumuşattıkları ve İran'ın yerini alacak petrol tedarikçileri arayışına geçebilecekleri belirtilmiş.Avrupa Birliği üyeleri İran'dan aldıkları günde 450.000 varil petrolle, Tahran'ın petrol ihracının yüzde otuzunu oluşturuyorlar.Başkan Obama'nın Tahran'a yönelik ağır yaptırımlara küresel petrol fiyatlarının artışına sebep olmamak amacıyla sıcak bakmadığı biliniyor.Amerikalı diplomatlar küresel krizin ağırlaştığı içinde bulunulan dönemde petrol piyasalarında yaşanacak çalkantının, ABD'nin olası müttefiklerine zarar verebileceğine dikkat çekmişlerdi. Ayrıca Tahran'ın petrol satışı yaptığı pazarların azalmasının petrol fiyatlarını artıracağı ve İran'ın gelirlerini yükseltebileceği uyarısında bulunulmuştu.Senato tarafından onaylanan yaptırımların, Başkan Obama'dan destek bulması halinde yürürlüğe girmesi altı ay sonra gerçekleşecek. Bu süre içinde petrol piyasalarının yeni duruma uyum sağlaması umuluyor.