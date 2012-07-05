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Ekonomi

ABD şehirleri birer birer düşüyor.

ABD'de bir şehir daha iflas etti. Mammoth Lakes Land Acquisition şirketine borçlarını ödeyemeyen kent iflas başvurusunda bulunma kararı aldı.

05 Temmuz 2012 19:08

California eyaletindeki ünlü kayak merkezi Mammoth Lakes bir hafta içinde iflas başvurusu kararı alan ikinci kent oldu.

Geçen hafta da yine California'daki liman kenti olan Stockton da iflas başvurusunda bulunmuştu. ABD'nin tarım merkezi olarak tanınan Californiya eyaletine bağlı olan bu şehri, tahvil sahipleri ve sendikalarla görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine iflas başvurusunda bulunduklarını açıklamış; kentin mali olarak borçlarını ödeyemez durumda olduğunu ve iflas korumasına ihtiyacının bulunduğunu söylemişti. 

Mammoth Lakes kenti belediye meclisi ise bütçesinin iki katı büyüklüğündeki inşaat projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra iflas başvurusunda bulunma kararı aldı. Belediye yetkilileri bu kararı iflas koruma başvurusuyla polis ve itfaiyenin faaliyetlerine devam edebilmesi için aldıklarını söyledi.

BBC'nin haberine göre sekiz bin nüfuslu Mammoth Lakes Belediye bütçesinin 2,5 milyon dolar açık verdiği belirtiliyor.

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