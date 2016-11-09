ABD seçimlerinde sandıklarda uzun kuyruklar oluştu

ABD halkı, yeni başkanını seçmek için sabah saatlerinden itibaren oy kullanma merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ülkenin doğu yakasında oy kullanma işleminin başladığı yerel saatle 06.00'dan itibaren ABD halkı işlerine gitmeden önce oy merkezlerine akın etti. Seçmenler, oylarını genellikle seçim merkezlerine kurulan oy kullanma makinelerini kullanarak verdi.

Ülkedeki farklı saat dilimlerinden dolayı oy verme işlemlerinin başlayışı ve bitişi eyaletlere göre değişiyor. Doğu yakasında oy kullanma işlemlerinin başlamasının üç saat sonra batı yakasında da oy kullanma işlemleri başladı.

Sandıkların kapanması ise saat doğu yakasında 19.00'da başlayıp eyaletlere göre gece yarısına kadar sürecek. Florida, Georgia, New Hampshire, Vermont, Güney Carolina, Virginia gibi doğuda yer alan eyaletler, sandıkların en erken kapanacağı yerler olacak. Sandıklar batıda California, Idaho, Oregon, Washington eyaletlerinde 23.00'te, Alaska da ise çarşamba gününün ilk saatlerinde kapanacak.