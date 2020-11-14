ABD seçimleri: Michigan'da hala hayatta olan 'ölü seçmenler'

Donald Trump'ın kampanyası ve destekçileri, ABD seçimlerinde bazı eyaletlerde ölen kişilerin isimlerini kullanarak binlerce oy kullandığını iddia etti. Bu eyaletlerden biri de Michigan'dı.

Joe Biden'a oy veren Maria Arredondo, adı sözde ölü seçmenler listesinde yer alan Michiganlılardan biriydi. Arredondo, "72 yaşında olabilirim , ama yaşıyorum ve nefes alıyorum. Aklım iyi çalışıyor ve sağlıklıyım" dedi.

BBC'nin aktardığına göre Maria’nın bu sözleri ardından Michigan eyaletinde bulunan başka kişiler de bu konuda problem yaşadıklarını dile getirdiler.

ABD'de geçmişlerde de ölü seçmenlerin oy kullandığı belirtilmiş ve bunun kanıtlandığı olmuştu. Bu, büro hataları ya da oy pusulalarıyla oy kullanan benzer isimlere sahip diğer aile üyeleri aracılığıyla gerçekleşebilir. Ancak Trump destekçileri bunun 3 Kasım seçiminde büyük bir ölçekte gerçekleştiğini iddia ettiler.

Michigan'da 10 bin 'ölü seçmen' mi var?

Tartışmalar Trump'ı destekleyen bir aktivistin Twitter'da yayınladığı yaklaşık 10 bin ismin bulunduğu bir listesye başladı. Bu listedeki kişilerin ölmüş, ama Michigan'daki başkanlık seçimlerinde de oy kullanan insanlar olduğu iddia ediyor.

Bunun gibi iddialar, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de dahil olmak üzere farklı sosyal medya platformlarında birçok kez tekrarlandı. 10 bin kişilik bu listede, ad, posta kodu ve oy pusulasının alındığı tarihi bulunuyor. Bu listede 50 yıl öce ölmüş insanların adlarının bulunduğu iddia ediliyor.

Michigan, birinin adını, posta kodunu, doğum ayını ve doğum yılını girmenizi sağlayan bir veritabanına sahip. Bu şekilde, listedeki kişilerin oy kullanıp kullanmadığını kolayca kontrol edebiliyor.

Yapılan veri tabanı araştırmalarından çıkan sonuçta kesinleşmiş 3 kişinin öldüğü tespit edildi.

'Ben Hayattayım!'

Maria Arredondo’yla aynı problemi yaşayan, Michigan'da emekli bir öğretmen olan Roberto Garcia "Kesinlikle hayattayım ve kesinlikle Biden'e oy verdim" açıklamasında bulundu.

BBC, Listeden rastgele seçilen 31 isim üzerinde yapılan araştırmaların sosyal medyada dolaşan iddiaların doğru olmadığını kanıtlar nitelikte olduğunu ifade etti.

Demokrasi hukuku uzmanı Prof Justin Levitt," listeler yalnızca isim ve Doğum tarihine göre temellendiyse, Michigan büyüklüğünde bir eyalette kesinlikle yanlış veri elde edersiniz" dedi.

Prof Justin Levitt yaptığı konuşmada, "Bu, milyonlarca kaydı milyonlarca başka kayıtla çapraz referans alırsanız, oldukça büyük sayıda yanlış eşleşme elde edeceksinizdir, bu bir istatistik meselesidir. Bunu daha önce gördük," değerlendirmesinde bulundu.

Maria Arredondo, oyunu güvenli bir şekilde attıktan ve saydırdıktan sonra, yeni yönetimi dört gözle beklediğini belirtti.