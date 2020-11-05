ABD seçimleri: Hangi aday, hangi senaryo ile başkan olabilir?

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ABD'de 3 Kasım seçimleri sonuçlanmaya yaklaştı. Demokrat aday Joe Biden, Michigan ve Wisconsin'de elde ettiği kritik zaferlerle Cumhuriyetçi rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump ile arasındaki farkı açtı.

Ancak mevcut şartlarda iki adayın da hâlâ seçimi kazanma şansı var. CNN'in projeksiyonlarına göre Joe Biden'ın şu anda 253, Trump'ın ise 213 Seçmenler Kurulu oyu bulunuyor. CNN, Arizona (11 Seçmenler Kurulu delegesi), Pennsylvania (20), Georgia(16), Kuzey Carolina (15), Alaska (3) ve Nevada'da (6) sonuçların bir tahmin yapmak için çok yakın olduğunu belirtiyor.

Bir adayın başkan seçilebilmesi için 270 seçmenler kurulu oyuna ulaşması gerekiyor. Bu verilere göre, iki adayın da zafere ulaşabileceği bazı senaryolar şunlar...

Biden'ın zafere giden yolu

Biden'a zafer için sadece Pennsylvania'yı kazanması bile yetiyor. Biden, bu eyaletin 20 Seçmenler Kurulu oyunu alırsa 273'e ulaşıyor. Ancak Pennsylvania'da mevcut olarak ciddi bir Trump üstünlüğü var ve bu eyaletin sonuçları ABD'de perşembe gün ortasına kadar açıklanmayacak.

Biden, Arizona ve Nevada'yı kazanması durumunda tam olarak 270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşıyor. Nevada kısa süre önce bu akşam tekrar sonuç açıklamaya başlayacağını duyurdu. Bu, Biden'ın önümüzdeki saatlerde zafer ilan edebilmesi için en gerçekçi senaryo olarak görülüyor. Demokrat aday, iki eyalette de yarışı önde götürüyor.

Eski başkan yardımcısı, Nevada'nın yanında Georgia ve/veya Kuzey Carolina'dan birini kazanarak da Beyaz Saray'a yürüyebilir. İki eyalette de Biden mevcut sonuçlara göre geride.

Biden, kalan eyaletlerden 17 Seçmenler Kurulu oyu topladığı sürece kazanacak. Yani Demokrat aday, Pennsylvania, Georgia ve Kuzey Carolina'yı kaybetse bile başkanlığı kazanabilir.

Biden Pennsylvania'yı kaybetse bile "Alaska-Arizona" ve "Alaska-Nevada" dışında herhangi bir ikili kombinasyonla ABD'nin 46.Başkanı olacak.

Trump'ın zafere giden yolu

Trump'ın Beyaz Saray'da kalması için 57 Seçmenler Kurulu oyuna ihtiyacı var. Trump, şu anda önde olduğu tüm eyaletleri kazansa bile (Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia) 51 Seçmenler Kurulu oyu elde ediyor. Zafer için Trump'ın tüm bu eyaletleri kazanması, üstüne de Biden'ın önde olduğu Nevada veya Arizona eyaletlerinden birini kazanması gerekiyor. Alaska'nın mevcut Başkan'a gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, bu senaryoda Nevada'nın 6 oyu yine yeterli olmuyor; 11 oylu Arizona'yı kazanması gerekiyor.

Trump, Pennsylvania'yı alamadığı hiçbir kombinasyonla tekrar seçilemiyor.