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BBC Türkçe

ABD, SDG ile birlikte Türkiye ve Irak sınırında sınır koruma gücü oluşturuyor

Reuters'ın haberine göre yeni sınır gücü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutası altında olacak. Bir kısmı Türkiye sınırında görev yapacak bu gücün yarısı da SDG'lilerden oluşacak.

29 Nisan 2018 20:30

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyon, Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağını açıkladı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, ABD'nin eğittiği 'Sınır Güvenlik Gücü' nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarının Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi. Yetkili daha fazla bilgi vermedi.

Reuters, bir kısmı Türkiye sınırında görev yapacak bu gücün yarısının SDG'lilerden oluşacağını duyurdu.

Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Reuters'a gönderdiği e-postada, Sınır Güvenlik Gücü'nün yarısının SDG'lilerden oluşacağını doğruladı.

Sınır Güvenlik Gücü, kuzeyde Türkiye, güneydoğuda Irak ve ABD destekli SDG ile Rusya ve İran destekli Esad güçlerini ayıran Fırat Nehri Vadisi boyunca konuşlanacak.

Koalisyonun Halkla İlişkiler Ofisi, Sınır Güvenlik Gücü'nün SDG komutası altında görev yapacağını ve başlangıç için 230 kişinin eğitildiğini açıkladı.

Ofis, görev yapacak kişilerin evlerine yakın yerlerde görev yapmaları için çabaladıklarını açıkladı.

"Kuzey Suriye'deki bölgelerde daha fazla Kürt görev yapacak. Fırat Nehri Vadisi boyunca ve güneyde Irak sınırında daha fazla Arap görevde olacak."

Açıklamada, "Kontrol noktalarını profesyonelce güvenlik altına alarak ve el yapımı bombalı saldırılara karşı operasyon düzenleyerek sınır güvenliğini sağlayacaklar" denildi.

Açıklamada, koalisyon ve SDG'nin Deyr ez Zor'da IŞİD karşıtı operasyonları sürdürdüğü vurgulandı.

önümüzdeki günlerde Afrin'e operasyon düzenleneceğine yönelik açıklamasının
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