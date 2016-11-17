T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD Savunma Bakanlığı: Koalisyon güçleri, Türkiye'nin El Bab operasyonunu desteklemiyor

ABD'li albay, operasyonun Türkiye tarafından 'bağımsız' bir şekilde başlatıldığını söyledi

17 Kasım 2016 16:17

ABD Savunma Bakanlığı, uluslararası koalisyon güçlerinin, Türkiye ve bazı isyancı grupların, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kasabasını IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) almak için gerçekleştirdiği operasyona destek vermediğini açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'tan, bir video konferansla gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'li Albay John Dorrian, operasyona uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteği vermediğini çünkü operasyonun Türkiye tarafından "bağımsız" bir şekilde başlatıldığını söyledi.

Dorrian ayrıca ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve birlikte hareket ettiği isyancı gruplara destek için gönderdiği bazı özel güçlerini de çektiğini belirtti.

Amerikalı sözcü, "Bu, onların aldığı ulusal bir karar" dedi ancak 'Türkiye'yle çalışmaya devam etmek istediklerini' de sözlerine ekledi.

Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab, Türkiye sınırının yaklaşık 30 kilometre güneyinde,

Kasaba, PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) denetimindeki, fiili olarak ilan edilen, doğudaki Kobani ve batıdaki Afrin kantonlarının arasındaki hatta yer alıyor.

Türkiye, 24 Ağustos'ta bazı Suriye isyancı güçlerle birlikte Fırat Kalkanı operasyonuna başlamıştı.

Cerablus kasabasının alınması ardından çevre yerleşimlerde operasyon sürmüş, son olarak El Bab'ın da hedeflendiği açıklanmıştı. Türkiye, YPG'yi de hedef alacağını belirtmişti.

Ankara ile Washington arasında YPG (Halk Savunma Birlikleri) üzerinden yaşanan gerilim sürüyor.

Türkiye YPG'nin 'terörist' örgüt olduğunu belirtirken ABD ise IŞİD'e karşı sahada etkin savaşan bir müttefik olarak görüyor.

açıkladı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Savunma BakanlığıTürkiyeSuriyeEl BabIŞİDSavunma BakanlığıBağdatABD Albay John DorrianABD Suriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24