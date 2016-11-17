ABD Savunma Bakanlığı: Koalisyon güçleri, Türkiye'nin El Bab operasyonunu desteklemiyor

ABD Savunma Bakanlığı, uluslararası koalisyon güçlerinin, Türkiye ve bazı isyancı grupların, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kasabasını IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) almak için gerçekleştirdiği operasyona destek vermediğini açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'tan, bir video konferansla gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'li Albay John Dorrian, operasyona uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteği vermediğini çünkü operasyonun Türkiye tarafından "bağımsız" bir şekilde başlatıldığını söyledi.

Dorrian ayrıca ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve birlikte hareket ettiği isyancı gruplara destek için gönderdiği bazı özel güçlerini de çektiğini belirtti.

Amerikalı sözcü, "Bu, onların aldığı ulusal bir karar" dedi ancak 'Türkiye'yle çalışmaya devam etmek istediklerini' de sözlerine ekledi.

Halep'in kuzeydoğusundaki El Bab, Türkiye sınırının yaklaşık 30 kilometre güneyinde,

Kasaba, PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) denetimindeki, fiili olarak ilan edilen, doğudaki Kobani ve batıdaki Afrin kantonlarının arasındaki hatta yer alıyor.

Türkiye, 24 Ağustos'ta bazı Suriye isyancı güçlerle birlikte Fırat Kalkanı operasyonuna başlamıştı.

Cerablus kasabasının alınması ardından çevre yerleşimlerde operasyon sürmüş, son olarak El Bab'ın da hedeflendiği açıklanmıştı. Türkiye, YPG'yi de hedef alacağını belirtmişti.

Ankara ile Washington arasında YPG (Halk Savunma Birlikleri) üzerinden yaşanan gerilim sürüyor.

Türkiye YPG'nin 'terörist' örgüt olduğunu belirtirken ABD ise IŞİD'e karşı sahada etkin savaşan bir müttefik olarak görüyor.

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