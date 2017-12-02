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Dünya
Deutsche Welle

ABD Savunma Bakanı'ndan YPG açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'de artık IŞİD'in geri gelmesine engel olacak ve yerel halktan oluşacak polis gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

02 Aralık 2017 20:58

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’de IŞİD’e karşı operasyonların son aşamasına girdiğini belirterek YPG'nin silahlandırılmasındansa ele geçirilen toprakların korunmasına odaklanacaklarını söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mattis, Türkiye ile ABD arasında sıcak gündem maddelerinden birisi olan Suriye Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah transferlerinin durdurulup durdurulmadığı konusunda ise bir bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Suriye'deki ortaklarına askeri destek konusunda "ayarlamalar” yaptığını söylemişti.

Mattis ise konuyla ilgili olarak "YPG silahlı olduğu ve koalisyon da taarruzlarını durdurduğu için artık belli ki buna ihtiyacınız yok, güvenliğe ihtiyacınız var, polis gücüne ihtiyacınız var, ki bu da yerel güçlerdir, bu da IŞİD'in geri gelmemesini garanti altına alacak halktır” diye konuştu.

Bunun ABD'nin YPG'yi silahlandırmayı durduracağı anlamına gelip gelmediği sorusuna yanıt olarak ABD Savunma Bakanı Mattis, "Evet, tamı tamına Başkan'ın açıkladığı çizgiyi izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.

ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımı Ankara ile Washington arasında anlaşmazlık yaratan konuların başında geliyor. Ankara, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG'ye silah yardımının kesilmesini savunurken YPG, ABD'nin Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede askeri anlamda karadaki başlıca müttefiki konumunda.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yetkilileri, YPG'ye verilen ağır silah ve büyük araçların geri alınabileceğini, ancak hafif silahların tümüyle geri alınmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Reuters/EC,DÇ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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