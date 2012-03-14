ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'ya bombalı saldırı iddiası

T24 - Afganistan'a giden ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın uçaktan indiği sırada havaalanında bir patlama meydana geldi. Sky News televizyonu patlamanın planlanmış bir saldırı olduğunu ileri sürerken bu iddia hükümet kaynaklarınca yalanlandı.

Sky News televizyonu, bunun bomba yüklü araçla planlanmış bir saldırı olduğunun düşünüldüğünü bildirirken, hükümet kaynağı, bunu teyit etmeyi reddetti.

Panetta'nın durumu iyi

Leon Panetta'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, İngiliz hükümetinden adını açıklamak istemeyen bir kaynak, Panetta'nın uçağının inişi esnasında piste giren bir aracın alev aldığını, sürücüsünün ağır yaralandığını söyledi.

Vücudanda ciddi yanıklar oluşan sürücünün, üssün bir çalışanı olduğu ifade edildi.

İki gün sürecek ziyareti sırasında Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai tarafından kabul edilecek olan Panetta, ayrıca Afgan yetkililer ve ABD askerleriyle bir araya gelecek.

Panetta iki gün sürecek ziyareti sırasında Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai tarafından kabul edilecek. Panetta, ayrıca Afgan yetkililer ve ABD askerleriyle bir araya gelecek.