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Dünya

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Suriye açıklaması

Mattis, ABD öncülüğündeki Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz" dedi

18 Nisan 2018 02:38

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD’nin müttefikleri İngiltere ve Fransa ile birlikte gerçekleştirdiği Suriye saldırısına ilişkin, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esad'ın bu sefer mesajı aldığını umuyorum" dedi.

Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldi.

Toplantı öncesinde iki bakan ve beraberindeki heyetler gazetecilere poz verirken, Suriye saldırısına ilişkin bir soruya Mattis, ABD, Fransa ve İngiltere’nin kimyasal silah yasağını sağlamak için bu adımı atmak üzere birlikte çalıştığını ifade etti.

Mattis, "Yaptığımızın uluslararası hukuk ve ülkelerimizin hukukları çerçevesinde doğru olduğuna inanıyoruz ve Esad'ın bu sefer mesajı aldığını umuyorum" şeklinde konuştu.

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