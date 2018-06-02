ABD Savunma Bakanı Mattis: Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Çin'in statüsü tartışmalı Güney Çin Denizi'nde füzeler konuşlandırarak komşularını yıldırmaya ve baskı altında tutmaya çalıştığını söyledi. Trump yönetiminin Çin ile yapıcı bir ilişki kurmak istediğini belirten Mattis, "Bununla birlikte Çin ile gerekirse aktif şekilde rekabet ederiz" dedi.

Singapur'da düzenlenen bir güvenlik zirvesinde konuşan Mattis, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını artırdığına dikkat çekti.

Çin'in bölgede füzeler konuşlandırdığını ve çevreyi sinyal kesme cihazlarıyla donattığını belirten Mattis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çin'in aksi yöndeki iddialarına karşın, tüm bu silah sistemlerinin bölgede konuşlandırılması, askeri açıdan yıldırma ve baskı amaçlı bir politikaya işaret ediyor" dedi.

Stratejik ve ticari önemi yüksek Güney Çin Denizi'nde Çin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya da hak iddia ediyor.

Pekin yönetiminin bölgede bazı küçük adalar oluşturduğu ve askeri varlığını attırdığı biliniyor.

Çin geçen ay ilk kez bölgedeki Woody ve Paracel adalarına, ABD'nin aksi yöndeki uyarlarına karşın bombardıman uçakları göndermişti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı James Mattis Singapur'daki güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, ABD'nin Güney Kore'deki askerlerini çekmeyeceğini söyledi.

Mattis ayrıca Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasını istediklerini vurguladı.

ABD'nin Güney Kore'de yaklaşık 28 bin 500 askeri bulunuyor.