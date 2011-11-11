ABD Savunma Bakanı: İran'ı vursak da faydasız

T24 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ın nükleer tesislerine askeri bir harekatın "ancak son çare" olarak düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Saldırı İran'ın nükleer programını sadece üç yıl erteleyebilir" dedi.



Panetta, İran'ın nükleer programını hedef alan askeri bir harekatın bölgede ciddi etkisi olacağını ve istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtti.



Uluslararası toplumun Tahran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini vurgulayan Panetta, ''Saldırı, İran'ı sadece projesinden caydırmamamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede ve bölgedeki Amerikan güçleri üzerinde ciddi etkisi olacak istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için dikkatli olmalıyız'' şeklinde konuştu.

Beyaz Saray: İran raporu endişe verici



Beyaz Saray ise, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili raporunun ''çok endişe verici'' olduğunu belirtti.



Raporun endişe verici olduğunu belirten Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Tahran yönetimine tutumunu değiştirmesi için baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.



İran'ın nükleer programıyla ilgili zorunluluklarını yerine getirmesi gerektiğini savunan Carney, ''Bu çok endişe verici rapor çerçevesinde İran'ın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Ban: İran BM kararlarına uymalı



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, uluslararası gündeme yeniden oturan İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak ''İran'ın tüm BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) kararlarına uyması gerektiğini yineledi.



BM Sözcüsü Martin Nesirky, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer programıyla ilgili son raporuna ilişkin sorular üzerine, raporun bir kopyasının Genel Sekreter'e verildiğini ve Genel Sekreter'in rapordan ciddi endişe duyduğunu belirtti.

BM İran'a 4 kez yaptırım uygulandı



BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılından beri İran'ın nükleer faaliyetlerine son vermesini isteyen 6 karar kabul etti, bu 6 kararın 4'ünde de İran'a yönelik yaptırımlar getirildi.