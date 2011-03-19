-ABD SAVUNMA BAKANI GATES RUSYA ZİYARETİNİ ERTELEDİ WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Rusya'ya bugün yapacağı ziyareti son anda erteledi. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Gates'e ziyaretinde eşlik edecek gazetecilere havaalanında yaptığı açıklamada, Libya'daki durumdan dolayı ziyaretin en az 24 saat ertelendiğini bildirdi. Gates'in yarın Rus yetkililerle Ortadoğu'daki gelişmeler, Afganistan'daki durum ve füze kalkanında işbirliği kdnularını ele alması bekleniyordu. Rusya, Batılı güçlerin Libya'ya askeri operasyon başlatma kararını üzüntüyle karşıladığını açıklamıştı.