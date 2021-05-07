ABD Savunma Bakanı, Çin'in uzaydan düşen roket enkazına müdahale etmeyeceklerini açıkladı; "Umarız okyanusa düşer"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in uzaya gönderdiği modülü taşıyan roketin kopup dünyaya doğru gelen enkazını vurmak gibi bir planları olmadığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Austin, roketin enkazının okyanusa düşmesini umduklarını söyledi. Austini "Pek çok şeyi yapabilecek kapasitemiz var ancak konuştuğumuz gibi enkazı vurmayı planlamıyoruz" dedi.

Austin şöyle devam etti: "Umarız kimseye zarar gelmeyecek bir yere düşer"

Pentagon'a bağlı Uzay Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Los Angeles yakınlarındaki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 18. Uzay Kontrol Filosu'nun, Long March 5B roketini takip ettiği belirtildi. Filo, uzayda çoğu düşük yörüngede olan 27 binden fazla roketin enkazını izliyor.

Avrupa Uzay Ajansı da enkaz parçalarının 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini açıkladı.

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