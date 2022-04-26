ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'nın savaşı kazanacağına inanıyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanacağına inandığını belirterek müttefikler olarak, silah yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Almanya'daki Rammstein Hava Üssü'nde, Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Austin, "Kiev'e yaptığım ziyaret Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yetenekleri kullanma biçimine olan hayranlığımı pekiştirdi. Buradaki herkes Ukrayna'nın kazanabileceğine açıkça inanıyor." dedi.

"Ukrayna'nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var"

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Austin, 40'ın üzerinde ülkenin savaş sürdükçe Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunun altını çizerek "Yapacak daha çok işimiz var. Ukrayna'nın kazanmak için yardımımıza ihtiyacı var. Savaş bittiğinde de yardımımıza ihtiyaçları olacak." değerlendirmesinde bulundu.