ABD Savunma Bakanı Austin: Rus askerleri saldırı pozisyonunda; Ukrayna sınırına yaklaştılar

T24 Dış Haberler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna sınırı yakınındaki Rus askeri birliklerinin "açılmaya başladığını" ve "saldırıya hazır" hale geldiğini belirtti.

Austin, "Rus askerleri bir saldırı düzenleyebilecek şekilde doğru pozisyonlara geçiyor" dedi.

Bir Rus saldırısının hala kaçınılmaz olmadığını belirten Austin, "Devlet Başkanı Putin başka bir yol seçebilir" dedi. Bakan, "ABD, müttefik ve partnerleriyle yekpare halde Putin'e diplomatik çözüm yolu önerdi. Umarız çatışmanın köşesindeyken geri adım atma kararı alır" diye konuştu.

Austin, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Putin işgal etme kararını vermiş durumda" sözlerine katıldığını belirtti.

Litvanya'da Baltık ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya gelen ABD Savunma Bakanı, "İleriye konuşlandırılmış ciddi savaş güçleri var. O güçler şimdi açılıyor ve sınıra yaklaşıyorlar" dedi. Austin, "Daha önce bunu yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim; bu saldırabilmek için geçmeniz gereken pozisyon" ifadelerini kullandı.

Austin; Estonya, Letonya ve Litvanya'ya da ABD'nin yanlarında olduğunu ve NATO'nun kolektif savunma şartlarından vazgeçmeyeceğini söyledi.