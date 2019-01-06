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Yaşam

ABD savaş gemisi Karadeniz'e gidiyor

Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne açıldı

06 Ocak 2019 22:11

ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait, 186 metre uzunluğundaki ’USS Fort McHenry (LSD-43)’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi’ne açıldı.

Ege Denizi’nden saat 10.00’da Çanakkale Boğazı’na giren,  ABD Donanması’na ait, ’USS Fort McHenry (LSD-43(’ adlı savaş gemisi, saat 11.30’da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyündeki dağda bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan ABD savaş gemisi, Marmara Denizi’ne açıldı. (DHA)

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